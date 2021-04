Lol – Chi ride è fuori 2: cast, quando esce e chi sarà alla conduzione della nuova sfida tra comici su Amazon Prime Video (Di mercoledì 21 aprile 2021) Elio vestito da Monnalisa che balla il tip-tap, Ciro Priello che balla improvvisamente a cavallo di un dinosauro, Katia Follesa che prova a diventare invisibile mettendosi visibilmente in mostra sotto ad un tavolino, Frank Matano incapace di non ridere alle sue stesse movenze come Pintus alle sue battute e in ultimo, per chiudere il cerchio, lui: Posaman, l’unico supereroe con solamente 6 mosse. Lol – Chi ride è fuori si è confermato essere, come già era stato preannunciato ancor prima che Amazon Prime Video mettesse in onda tutte le puntate, un successo. Un vero e proprio botto che ora si vuole replicare e in tempi brevissimi: si parla già infatti di Lol – Chi ride è fuori 2 e stando alle ultime indiscrezioni, ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 21 aprile 2021) Elio vestito da Monnalisa che bil tip-tap, Ciro Priello che bimprovvisamente a cavallo di un dinosauro, Katia Follesa che prova a diventare invisibile mettendosi visibilmente in mostra sotto ad un tavolino, Frank Matano incapace di nonre alle sue stesse movenze come Pintus alle sue battute e in ultimo, per chiudere il cerchio, lui: Posaman, l’unico supereroe con solamente 6 mosse. Lol – Chisi è confermato essere, come già era stato preannunciato ancor prima chemettesse in onda tutte le puntate, un successo. Un vero e proprio botto che ora si vuole replicare e in tempi brevissimi: si parla già infatti di Lol – Chi2 e stando alle ultime indiscrezioni, ...

