Lo Stato regala 326mila euro alla Fondazione intitolata al terrorista Feltrinelli. Mollicone: cambi nome (Di mercoledì 21 aprile 2021) Lo Stato italiano regala 326mila euro, presi dalle tasche degli italiani, alla Fondazione intitolata al terrorista rosso Giangiacomo Feltrinelli, fondatore del gruppo terroristico marxista-leninista e guevarista Gap, rimasto ucciso il 14 marzo 1972, sotto a un traliccio a Segrate mentre posizionava un ordigno artigianale da lui stesso preparato. L'incredibile vicenda è venuta fuori in Commissione Cultura alla Camera. A portarla alla luce i parlamentari di Fratelli d'Italia, Federico Mollicone e Paola Frassinetti. Che ora chiedono un veloce e ineludibile cambio di passo, dando l'aut aut al governo: o la Fondazione cambia ...

