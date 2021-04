Liverpool, parla il Presidente: chiedo scusa, vi ho deluso (Di mercoledì 21 aprile 2021) Dopo l’improvvisa ascesa e la altrettanto improvvisa discesa della Superlega nel mondo del calcio adesso è il tempo delle scuse. In Inghilterra in particolare abbiamo assistito a una vera e propria sommossa popolare. Tutti i tifosi delle 6 squadre coinvolte si sono indignati di fronte a questa proposta. Ben presto i club hanno allora pensato di tornare sui loro passi e fare marcia indietro. A partire dal City si sono via via chiamate tutte fuori, ognuna con un comunicato ufficiale sul proprio sito o attraverso le piattaforme social. In questo caso riportiamo quanto detto da John W. Henry l’azionista di maggioranza del Liverpool a proposito della situazione legata alla Superlega. Superlega Titanic: le 6 squadre inglesi sono tornate nell’ovile della Uefa Voglio scusarmi con i tifosi “Voglio scusarmi con i tifosi del ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 21 aprile 2021) Dopo l’improvvisa ascesa e la altrettanto improvvisa discesa della Superlega nel mondo del calcio adesso è il tempo delle scuse. In Inghilterra in particolare abbiamo assistito a una vera e propria sommossa popolare. Tutti i tifosi delle 6 squadre coinvolte si sono indignati di fronte a questa proposta. Ben presto i club hanno allora pensato di tornare sui loro passi e fare marcia indietro. A partire dal City si sono via via chiamate tutte fuori, ognuna con un comunicato ufficiale sul proprio sito o attraverso le piattaforme social. In questo caso riportiamo quanto detto da John W. Henry l’azionista di maggioranza dela proposito della situazione legata alla Superlega. Superlega Titanic: le 6 squadre inglesi sono tornate nell’ovile della Uefa Vogliormi con i tifosi “Vogliormi con i tifosi del ...

