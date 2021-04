LIVE Perugia-Civitanova 0-0, Superlega volley in DIRETTA: si parte, sarà battaglia! (Di mercoledì 21 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione del match 4-4 Plotnytski trova un’ottima parallela da posto quattro. 3-4 Scappa la pipe di Leon. 3-3 Non passa la battuta di Leon. 3-2 Primo tempo piazzato di Russo, è lotta tra palleggiatori. 2-2 A segno anche Anzani, si gioca solo con i centrali in questa fase. 2-1 Non passa il servizio di Simon. 1-1 Simon risponde al centro con una gran bordata. 1-0 Si parte con un mani-out di Solè. 20:29 Perugia risponde con: Travica, Atanasijevic, Plotnytski, Leon, Russo, Solè e Colaci. 20:27 Questo il sestetto di Civitanova: Simon, Anzani, Rychlicki, Leal, Juantorena, De Cecco e Balaso. 20:25 le due squadre stanno ultimando la fase di riscaldamento. 20:22 La serie è più aperta che mai e in questo momento è difficile indicare una formazione favorita, si ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPresentazione del match 4-4 Plotnytski trova un’ottima parallela da posto quattro. 3-4 Scappa la pipe di Leon. 3-3 Non passa la battuta di Leon. 3-2 Primo tempo piazzato di Russo, è lotta tra palleggiatori. 2-2 A segno anche Anzani, si gioca solo con i centrali in questa fase. 2-1 Non passa il servizio di Simon. 1-1 Simon risponde al centro con una gran bordata. 1-0 Sicon un mani-out di Solè. 20:29risponde con: Travica, Atanasijevic, Plotnytski, Leon, Russo, Solè e Colaci. 20:27 Questo il sestetto di: Simon, Anzani, Rychlicki, Leal, Juantorena, De Cecco e Balaso. 20:25 le due squadre stanno ultimando la fase di riscaldamento. 20:22 La serie è più aperta che mai e in questo momento è difficile indicare una formazione favorita, si ...

Advertising

snowpointexe : ALLE 20.30 LUBE PERUGIA CHE DURERÀ MINIMO 3 ORE EH NO SI AGGIUNGE LA LIVE CON BEN BARNES ALLE 21.30 E IO CHE DEVO F… - zazoomblog : LIVE Perugia-Civitanova Superlega volley in DIRETTA: gara-3 della finale play-off - #Perugia-Civitanova #Superlega… - infoitsport : LIVE Civitanova-Perugia 2-2 , Finale Superlega volley in DIRETTA: gara-2 si deciderà al tie-break! - infoitsport : LIVE Civitanova-Perugia 2-3, Finale Superlega volley in DIRETTA: la Sir vince una battaglia e riapre la serie! - infoitsport : LIVE Civitanova-Perugia 2-3 (25-21, 21-25, 25-27, 25-23, 12-15), gara-2 finale Playoff Superlega 2021 volley: PUNTE… -