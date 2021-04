LIVE – Musetti-Auger-Aliassime 1-2, Atp Barcellona 2021: RISULTATO in DIRETTA (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il LIVE e la DIRETTA testuale della sfida tra Lorenzo Musetti e Felix Auger-Aliassime, valevole per il secondo turno dell’Atp 500 di Barcellona 2021. Il giovanissimo italiano dovrà vedersela con il big server canadese, anch’egli prodigio e volenteroso di far bene sul rosso catalano, vetrina rilevante in vista del Roland Garros. Sfida interessante, che dirà molto sul futuro dei due atleti. Sportface.it vi accompagnerà tramite aggiornamenti in tempo reale, durante la giornata di mercoledì 21 aprile. COME SEGUIRE IL MATCH Segui il LIVE su Sportface.it IL TABELLONE IL MONTEPREMI AGGIORNA LA DIRETTA Musetti-Auger-Aliassime 1-2 PRIMO SET – Serve and volley sulla seconda per il classe 2002, ... Leggi su sportface (Di mercoledì 21 aprile 2021) Ile latestuale della sfida tra Lorenzoe Felix, valevole per il secondo turno dell’Atp 500 di. Il giovanissimo italiano dovrà vedersela con il big server canadese, anch’egli prodigio e volenteroso di far bene sul rosso catalano, vetrina rilevante in vista del Roland Garros. Sfida interessante, che dirà molto sul futuro dei due atleti. Sportface.it vi accompagnerà tramite aggiornamenti in tempo reale, durante la giornata di mercoledì 21 aprile. COME SEGUIRE IL MATCH Segui ilsu Sportface.it IL TABELLONE IL MONTEPREMI AGGIORNA LA1-2 PRIMO SET – Serve and volley sulla seconda per il classe 2002, ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Musetti-Auger-Aliassime 0-1 ATP Barcellona in DIRETTA: buon inizio del canadese - #Musetti-Auger-Aliassime… - zazoomblog : LIVE Musetti-Auger-Aliassime ATP Barcellona in DIRETTA: tra poco si comincia sulla Pista Manolo Santana! -… - zazoomblog : LIVE – Musetti-Auger-Aliassime Atp Barcellona 2021: RISULTATO in DIRETTA - #Musetti-Auger-Aliassime #Barcellona - Matt_Orlandi : DIRETTA scritta su @_SuperNews_ di #Musetti - #AugerAliassime, 2° turno #AtpBarcellona 2021 - OA_Sport : DIRETTA LIVE - ATP Barcellona 2021 - Lorenzo Musetti torna in campo dopo la vittoria contro Feliciano Lopez. Al sec… -