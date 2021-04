Live Milan-Sassuolo 1-2 | Raspadori ne fa due | ?qualità da vendere

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Ilche opta per la formazione tipo, non avendo però il centravanti titolare, vale a dire Caputo: toccherà Defrel guiderà le scorribande offensive dei neroverdi.Il...

Il Sassuolo che opta per la formazione tipo, non avendo però il centravanti titolare, vale a dire Caputo: toccherà Defrel guiderà le scorribande offensive dei neroverdi. Ilper dare seguito alla vittoria col Genoa: anche in questa circostanza Pioli dovrà fare a meno di Ibrahimovic e in avanti ci sarà Leao. Romagnoli in panchina ancora una volta SEGUI LA DIRETTA- SASSUOLO 1 - 130' Calhanoglu (M), 76' Raspadori (S)(4 - 2 - 3 - 1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Dalot; Kessiè, Meitè; Saelemaekers, Calhanoglu (73' Krunic), Rebic (...76' GOL DEL SASSUOLO! Azione prolungata degli ospiti, con il pallone che arriva a Raspadori: tocco facile e Donnarumma battuto. 75' Ripartenza del Sassuolo con Toljan, che si fa tutto ...Prosegue la Serie A con gli incontri della trentaduesima giornata. Vocegiallorossa.it aggiornerà LIVE il tabellino della partite in programma, fornendo ...