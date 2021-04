Live Juventus-Parma 0-0 | Pirlo per il riscatto dopo il ko di Bergamo

(Di mercoledì 21 aprile 2021) C'è un quarto posto da difendere per ladi Pirlo, i bianconeriil ko dicontro l'Atalanta (1-0) hanno bisogno di tornare subito alla vittoria per non rendere...

- PARMA 0 - 0(4 - 4 - 2): Buffon; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Arthur, Bentancur, McKennie; Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo PARMA (4 - 3 - 3): ...Semplici CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 75, Milan* 66, Atalanta 64,62, Napoli 60, Lazio** 58, Roma 54, Sassuolo* 49, Verona* 41, Sampdoria 39, Bologna 37, Udinese 36, Fiorentina* 33, Genoa ...Dopo il caos Superlega, si torna in campo per il turno infrasettimanale. Dybala affianca Ronaldo nell'assalto alla Champions, il Parma affida al gioiellino Man le residue speranze di salvezza ...C'è un quarto posto da difendere per la Juventus di Pirlo, i bianconeri dopo il ko di Bergamo contro l'Atalanta (1-0) hanno bisogno di tornare subito alla vittoria per non ...