LIVE – Ginnastica artistica | Europei Basilea 2021 | qualificazioni femminili DIRETTA

La DIRETTA LIVE della prima giornata agli Europei di Ginnastica artistica di Basilea 2021. In Svizzera si parte con le qualificazioni femminili che si dipaneranno in quattro distinte suddivisioni con orario di inizio alle 10, alle 13.30, alle 16 e alle 18.30. Sale l'attesa per l'evento continentale e Sportface.it vi terrà informati in tempo reale per non farvi perdere nemmeno un'emozione. AGGIORNA LA DIRETTA 13.30 – Amici di Sportface, ben ritrovati da Basilea per la prima giornata agli Europei di Ginnastica artistica. Andremo a seguire ora per un'ora e mezza la seconda suddivisione delle qualificazioni femminili.

