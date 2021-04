LIVE Ginnastica artistica | Europei 2021 in DIRETTA | Villa e D’Amato in gara alle 10 00 | caccia alle Finali

(Di mercoledì 21 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09.32 La rassegna continentale si apre a Basilea (Svizzera) con le qualificazioni femminili. Si iniziaore 10.00. 09.30 Buongiorno e benvenuti alladeglidi. Il programma di oggi – Gli ordini di rotazione di oggi – Italia per il pass olimpico – Le speranze dell’Italia Buongiorno e benvenuti alladeglidi. Oggi (mercoledì 21 aprile) inizia la rassegna continentale a Basilea (Svizzera), si parte con le qualificazioni femminili. Le ragazze partecipanti sono state suddivise in quattro ...

La direttadella prima giornata agli Europei diartistica di Basilea 2021. In Svizzera si parte con le qualificazioni femminili che si dipaneranno in quattro distinte suddivisioni con orario di ...Tutte le qualificazioni saranno visibili in streaming su gymtv.online/user/ mentre, per tutti i punteggi, sarà possibile collegarsi al sito www.smartscoring.com . Start List qualifiche femminili ...La diretta live della prima giornata degli Europei di ginnastica artistica di Basilea 2021: le qualificazioni femminili ...Oggi mercoledì 21 aprile si aprono gli Europei 2021 di ginnastica artistica con le qualificazioni femminili. Le ragazze sono state divise in quattro suddivisioni: si incomincia alle ore 10.00 e si and ...