LIVE Ginnastica artistica, Europei 2021 in DIRETTA: Villa e Alice D’Amato sperano nella Finale a parallele. Ferrari alle 16.00 (Di mercoledì 21 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA PRIMA SUDDIVISIONE CON GIORGIA Villa E Alice D’Amato 12.28 Questo è il motivo per cui l’Italia può affidarsi a Vanessa Ferrari e Martina Maggio. La Russia ha già piazzato Urazova davanti a tutti, poi ci potrà provare anche Viktoria Listunova. Altre serie pretendenti sono la rumena Larisa Iordache e la britannica Jessica Gadirova. 12.25 Ricordiamo il regolamento per la qualificazione alle Olimpiadi. 2 posti in palio, non nominali (significa che finiscono alla Nazione della ginnasta che l’ha conquistato, sarà poi il DT a decidere chi convocare). Li possono conquistare, attraverso il concorso generale individuale, le ragazze che non erano presenti nelle squadre qualificate ai Giochi attraverso i Mondiali 2018 e ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA PRIMA SUDDIVISIONE CON GIORGIA12.28 Questo è il motivo per cui l’Italia può affidarsi a Vanessae Martina Maggio. La Russia ha già piazzato Urazova davanti a tutti, poi ci potrà provare anche Viktoria Listunova. Altre serie pretendenti sono la rumena Larisa Iordache e la britannica Jessica Gadirova. 12.25 Ricordiamo il regolamento per la qualificazioneOlimpiadi. 2 posti in palio, non nominali (significa che finiscono alla Nazione della ginnasta che l’ha conquistato, sarà poi il DT a decidere chi convocare). Li possono conquistare, attraverso il concorso generale individuale, le ragazze che non erano presenti nelle squadre qualificate ai Giochi attraverso i Mondiali 2018 e ...

