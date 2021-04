LIVE Ginnastica artistica, Europei 2021 in DIRETTA: Vanessa Ferrari si prepara, alle 16.00 caccia alle Olimpiadi (Di mercoledì 21 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA PRIMA SUDDIVISIONE CON GIORGIA VILLA E ALICE D’AMATO 14.48 Bacskay passa con un poco esaltante 12.400 sugli staggi, ora vedremo di cosa saranno capaci le due britanniche. 14.46 Carolann Heduit non è precissima alle parallele, forte di un D Score di 5.9. La francese ottiene un 13.466 utile per l’all-around, ma non in ottica finale di specialità. Villa e D’Amato restano terza e quarta… 14.45 Anastasiia Bachynska prova a darsi una scossa ed esegue una discreta trave: 13.133 (5.6). Sopravanza Giorgia Villa, che scivola così al quarto posto. 14.39 Tra poco la terza rotazione. Francesi e britanniche alle parallele, olandesi e ucraine alla trave. 14.37 Heduit sta ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA PRIMA SUDDIVISIONE CON GIORGIA VILLA E ALICE D’AMATO 14.48 Bacskay passa con un poco esaltante 12.400 sugli staggi, ora vedremo di cosa saranno capaci le due britanniche. 14.46 Carolann Heduit non è precissimaparle, forte di un D Score di 5.9. La francese ottiene un 13.466 utile per l’all-around, ma non in ottica finale di specialità. Villa e D’Amato restano terza e quarta… 14.45 Anastasiia Bachynska prova a darsi una scossa ed esegue una discreta trave: 13.133 (5.6). Sopravanza Giorgia Villa, che scivola così al quarto posto. 14.39 Tra poco la terza rotazione. Francesi e britannicheparle, olandesi e ucraine alla trave. 14.37 Heduit sta ...

