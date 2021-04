LIVE Ginnastica artistica | Europei 2021 in DIRETTA | Vanessa Ferrari magica al corpo libero Maggio seconda alla trave!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 21 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA PRIMA SUDDIVISIONE CON GIORGIA VILLA E ALICE D’AMATO LA CRONACA DELLASUDDIVISIONE 17.41 Per il pass olimpico è dura. Per sperarci ancora bisogna battere Morgan, manca soltanto l’esercizio al volteggio.ha un avvitamento e mezzo,il doppio avvitamento. Vedremo se si riuscirà a recuperare, è difficile. 17.40 La britannica Amelie Morgan è in testa tra le ragazze in pedana con 40.399. Martinaè subito dietro con 40.265,insegue a 39.532. 17.38 HA FATTO SALTARE IL BANCO ANCORA UNA VOLTA! Camponessa infinita: 13.633 (5.7).al, ...