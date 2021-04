LIVE Ginnastica artistica, Europei 2021 in DIRETTA: Vanessa Ferrari inizia la missione olimpica! C’è anche Maggio (Di mercoledì 21 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA PRIMA SUDDIVISIONE CON GIORGIA VILLA E ALICE D’AMATO LA CRONACA DELLA SECONDA SUDDIVISIONE 15.57 Ricordiamo che il pass non è nominale, sarà poi il CT della Nazionale a decidere chi convocare per le Olimpiadi. 15.55 Vanessa Ferrari ha nelle gambe anche un corpo libero ambizioso, sicuramente da finale e anche da medaglia. Ovviamente bisognerà non sbagliare. Oggi non sono ammessi errori se si vuole puntare a un pass olimpico. Lasciarsi alle spalle Heduit e Iordache sarà tutto tranne che facile. 15.52 Saranno proprio le azzurre ad aprire la gara, alle ore 16.00 sugli staggi. Nella terza suddivisione ci saranno anche la già citata britannica Jessica Gadirova con la connazionale Amelie Morgan (dagli staggi) e le ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA PRIMA SUDDIVISIONE CON GIORGIA VILLA E ALICE D’AMATO LA CRONACA DELLA SECONDA SUDDIVISIONE 15.57 Ricordiamo che il pass non è nominale, sarà poi il CT della Nazionale a decidere chi convocare per le Olimpiadi. 15.55ha nelle gambeun corpo libero ambizioso, sicuramente da finale eda medaglia. Ovviamente bisognerà non sbagliare. Oggi non sono ammessi errori se si vuole puntare a un pass olimpico. Lasciarsi alle spalle Heduit e Iordache sarà tutto tranne che facile. 15.52 Saranno proprio le azzurre ad aprire la gara, alle ore 16.00 sugli staggi. Nella terza suddivisione ci sarannola già citata britannica Jessica Gadirova con la connazionale Amelie Morgan (dagli staggi) e le ...

