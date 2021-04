LIVE Ginnastica artistica, Europei 2021 in DIRETTA: Vanessa Ferrari e Maggio pronte per la caccia olimpica! (Di mercoledì 21 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA PRIMA SUDDIVISIONE CON GIORGIA VILLA E ALICE D’AMATO LA CRONACA DELLA SECONDA SUDDIVISIONE 15.46 Ripetiamo il regolamento per la qualificazione alle Olimpiadi: 2 pass in palio, una Nazione ne può ottenere massimo 1. Possono conquistarlo solo quelle ginnaste che non erano presenti quando la loro squadra ha staccato il pass a cinque cerchi (dunque ai Mondiali 2018 o 2019). Vanessa Ferrari e Martina Maggio ci provano. La Russia ha già piazzato Urazova davanti a tutti e poi avrà la carta Viktoriia Listunova in ultima suddivisione, la Romania potrà puntare su Larisa Iordache (in ultima), attenzione alla britannica Jessica Gadirova. 15.45 Vanessa Ferrari e Martina Maggio partiranno alle parallele ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA PRIMA SUDDIVISIONE CON GIORGIA VILLA E ALICE D’AMATO LA CRONACA DELLA SECONDA SUDDIVISIONE 15.46 Ripetiamo il regolamento per la qualificazione alle Olimpiadi: 2 pass in palio, una Nazione ne può ottenere massimo 1. Possono conquistarlo solo quelle ginnaste che non erano presenti quando la loro squadra ha staccato il pass a cinque cerchi (dunque ai Mondiali 2018 o 2019).e Martinaci provano. La Russia ha già piazzato Urazova davanti a tutti e poi avrà la carta Viktoriia Listunova in ultima suddivisione, la Romania potrà puntare su Larisa Iordache (in ultima), attenzione alla britannica Jessica Gadirova. 15.45e Martinapartiranno alle parallele ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Europei 2021 in DIRETTA: Vanessa Ferrari e Maggio pronte per la caccia olimpica! -… - zazoomblog : LIVE – Ginnastica artistica Europei Basilea 2021: qualificazioni femminili (DIRETTA) - #Ginnastica #artistica… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Europei 2021 in DIRETTA: Villa e D’Amato partono con 13.966 alle parallele - #Ginnastica… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Europei 2021 in DIRETTA: si inizia. Villa e D’Amato subito in gara per le Finali -… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Europei 2021 in DIRETTA: Villa e D’Amato in gara alle 10.00 caccia alle Finali -… -