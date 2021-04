LIVE Ginnastica artistica, Europei 2021 in DIRETTA: Vanessa Ferrari e Maggio a caccia delle Olimpiadi (Di mercoledì 21 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA PRIMA SUDDIVISIONE CON GIORGIA VILLA E ALICE D’AMATO LA CRONACA DELLA SECONDA SUDDIVISIONE 16.32 Vanessa Ferrari si prepara per salire sulla trave. 16.28 Vanessa Ferrari ha curato la trave negli ultimi anni ed è anche piaciuta dieci giorni in Serie A. Serve una prova priva di errori per restare in corsa per l’obiettivo, la bresciana ha tutta l’esperienza necessaria per riuscire nell’intento. Bisogna uscire da qui con un punteggio attorno al 13 per mantenere alte le speranze, poi ci sarà il corpo libero. 16.26 Tra poco la seconda rotazione. Vanessa Ferrari aprirà le danze alla trave, mentre Martina Magggio si esibirà per ultima sui 10 cm dopo due finlandesi, due danesi e le due ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA PRIMA SUDDIVISIONE CON GIORGIA VILLA E ALICE D’AMATO LA CRONACA DELLA SECONDA SUDDIVISIONE 16.32si prepara per salire sulla trave. 16.28ha curato la trave negli ultimi anni ed è anche piaciuta dieci giorni in Serie A. Serve una prova priva di errori per restare in corsa per l’obiettivo, la bresciana ha tutta l’esperienza necessaria per riuscire nell’intento. Bisogna uscire da qui con un punteggio attorno al 13 per mantenere alte le speranze, poi ci sarà il corpo libero. 16.26 Tra poco la seconda rotazione.aprirà le danze alla trave, mentre Martina Magggio si esibirà per ultima sui 10 cm dopo due finlandesi, due danesi e le due ...

