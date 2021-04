LIVE Ginnastica artistica, Europei 2021 in DIRETTA: Martina Maggio fa sognare l’Italia per il pass olimpico. Ferrari commuove al corpo libero (Di mercoledì 21 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA PRIMA SUDDIVISIONE CON GIORGIA VILLA E ALICE D’AMATO LA CRONACA DELLA SECONDA SUDDIVISIONE 18.02 La situazione nelle classifiche di specialità: Giorgia Villa è terza alle parallele (13.966) dove Alice D’Amato è quinta (13.966); Martina Maggio è incredibile seconda alla trave (13.366); Vanessa Ferrari è seconda al corpo libero (13.633), appena davanti a Martina Maggio (13.333). Si può davvero fare il pieno di Finali di Specialità… 18.00 Il pericolo numero 1 nell’ultima suddivisione, che inizia alle ore 18.00, si chiama Larisa Iordache. La rumena ha nelle gambe un 54.4 sul giro completo, bisognerà sperare in qualche errore. Le russe Viktoriia Listunova e Angelina Melnikova ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA PRIMA SUDDIVISIONE CON GIORGIA VILLA E ALICE D’AMATO LA CRONACA DELLA SECONDA SUDDIVISIONE 18.02 La situazione nelle classifiche di specialità: Giorgia Villa è terza alle parallele (13.966) dove Alice D’Amato è quinta (13.966);è incredibile seconda alla trave (13.366); Vanessaè seconda al(13.633), appena davanti a(13.333). Si può davvero fare il pieno di Finali di Specialità… 18.00 Il pericolo numero 1 nell’ultima suddivisione, che inizia alle ore 18.00, si chiama Larisa Iordache. La rumena ha nelle gambe un 54.4 sul giro completo, bisognerà sperare in qualche errore. Le russe Viktoriia Listunova e Angelina Melnikova ...

