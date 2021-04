LIVE Ginnastica artistica | Europei 2021 in DIRETTA | l’Italia sogna il pass olimpico con Ferrari e Maggio Villa e D’Amato da finale

(Di mercoledì 21 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma di oggi – Gli ordini di rotazione di oggi – Italia per il– Le speranze delBuongiorno e benvenuti alladeglidi. Oggi (mercoledì 21 aprile) inizia la rassegna continentale a Basilea (Svizzera), si parte con le qualificazioni femminili. Le ragazze partecipanti sono state suddivise in quattro suddivisioni: si incomincerà alla ore 10.00 e si andrà avanti fino alle 20.30 circa, con una vera e propria maratona di Polvere di Magnesio. Un non-stop assolutamente imperdibile e che darà la fisionomia alla fase cruciale di questa rassegna continentale. Al termine di questa intensissima ...

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Ginnastica

Tutte le qualificazioni saranno visibili in streaming su gymtv.online/user/ mentre, per tutti i punteggi, sarà possibile collegarsi al sito www.smartscoring.com . Start List qualifiche femminili ......su YT, con le sei finaliste che daranno il via alla semifinale da tre gironi, con le squadre che gireranno sui quattro attrezzi (cerchio, palla, clavette, nastro): nel girone A la...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di oggi - Gli ordini di rotazione di oggi - Italia per il pass olimpico - Le speranze dell'Italia Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli ...Conto alla rovescia per gli Europei 2021 di ginnastica artistica, in programma a Basilea (Svizzera) dal 21 al 25 aprile. Si preannuncia grande spettacolo in terra elvetica, dove verranno messi in pali ...