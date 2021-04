LIVE Ginnastica artistica, Europei 2021 in DIRETTA: inizia la seconda suddivisione. Villa e D’Amato sperano, Ferrari alle 16.00 (Di mercoledì 21 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA PRIMA suddivisione CON GIORGIA Villa E ALICE D’Amato 13.32 Terminato il riscaldamento, si riparte! 13.28 Le ragazze sono già alle prese con i minuti di riscaldamento agli attrezzi. 13.25 Ormai è tutto pronto alla Jakobshalle di Basilea, sta per iniziare la seconda suddivisione. 13.20 Ricordiamo che alle Finali di Specialità si qualificano le migliori 8, alla Finale all-around accedono le migliori 24. Massimo 2 atlete per Nazione in ogni atto conclusivo. 13.15 Quindici minuti all’inizio della seconda suddivisione di queste qualificazioni degli Europei. Ricordiamo che a Basilea si gareggia a ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA PRIMACON GIORGIAE ALICE13.32 Terminato il riscaldamento, si riparte! 13.28 Le ragazze sono giàprese con i minuti di riscaldamento agli attrezzi. 13.25 Ormai è tutto pronto alla Jakobshdi Basilea, sta perre la. 13.20 Ricordiamo cheFinali di Specialità si qualificano le migliori 8, alla Finale all-around accedono le migliori 24. Massimo 2 atlete per Nazione in ogni atto conclusivo. 13.15 Quindici minuti all’inizio delladi queste qualificazioni degli. Ricordiamo che a Basilea si gareggia a ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Europei 2021 in DIRETTA: Villa e D’Amato partono con 13.966 alle parallele - #Ginnastica… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Europei 2021 in DIRETTA: si inizia. Villa e D’Amato subito in gara per le Finali -… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Europei 2021 in DIRETTA: Villa e D’Amato in gara alle 10.00 caccia alle Finali -… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Europei 2021 in DIRETTA: l’Italia sogna il pass olimpico con Ferrari e Maggio. Villa e D’… - OMGmyheartuu : ah ho dormito un po' e intanto Changbin ha iniziato una live, poi sono andata in biblioteca e adesso devo fare ginn… -