LIVE Ginnastica artistica, Europei 2021 in DIRETTA: Giorgia Villa e Alice D'Amato cadono alla trave, addio Finale (Di mercoledì 21 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.52 Tra pochi istanti la seconda rotazione, preceduta dai consueti minuti di riscaldamento all'attrezzo. Alice D'Amato si esibirà per prima al corpo libero. Gerasimova e Urazova apriranno al volteggio (un salto a testa). 10.50 Si è conclusa la seconda rotazione. Giorgia Villa è in testa nell'all-around con 26.566, ma la sua gara finisce qui (niente volteggio e corpo libero). Urazova è ferma a 26.366, poi Alice D'Amato con 25.632. Gerasimova ferma a 23.433. 10.47 Alice D'Amato si ferma a 11.666 (5.0) alla trave. Esercizio molto critico e una caduta. Peccato dopo il 13.966 alle parallele. 10.46 Vladislava Urazova stenta comunque a ingranare: ...

