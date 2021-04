LIVE Ginnastica artistica, Europei 2021 in DIRETTA: battagli finale contro Iordache, l’Italia vuole il pass olimpico (Di mercoledì 21 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA TERZA SUDDIVISIONE CON VANESSA FERRARI E MARTINA MAGGIO LA CRONACA DELLA PRIMA SUDDIVISIONE CON GIORGIA VILLA E ALICE D’AMATO LA CRONACA DELLA SECONDA SUDDIVISIONE 20.01 Larisa Iordache si esibirà per prima alle parallele. 19.58 Martina Maggio ci ha portato al secondo posto provvisorio con una prestazione estremamente solida valsa 54.398. Ha superato Amelie Morgan all’ultima curva e ora ha bisogno di un ultimo aiuto per completare la missione: Larisa Iordache deve fare meno di 13.167. E’ tutto in bilico. Ci ricordiamo tante cadute della rumena in questa specialità, staremo a vedere… 19.55 L’anno scorso Larisa Iordache ottenne 13.250 sugli staggi agli Europei di Mersin, quelli disertati da praticamente tutti i Paesi di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA TERZA SUDDIVISIONE CON VANESSA FERRARI E MARTINA MAGGIO LA CRONACA DELLA PRIMA SUDDIVISIONE CON GIORGIA VILLA E ALICE D’AMATO LA CRONACA DELLA SECONDA SUDDIVISIONE 20.01 Larisasi esibirà per prima alle parallele. 19.58 Martina Maggio ci ha portato al secondo posto provvisorio con una prestazione estremamente solida valsa 54.398. Ha superato Amelie Morgan all’ultima curva e ora ha bisogno di un ultimo aiuto per completare la missione: Larisadeve fare meno di 13.167. E’ tutto in bilico. Ci ricordiamo tante cadute della rumena in questa specialità, staremo a vedere… 19.55 L’anno scorso Larisaottenne 13.250 sugli staggi aglidi Mersin, quelli disertati da praticamente tutti i Paesi di ...

