LIVE Ginnastica artistica, Europei 2021 in DIRETTA: attesa per Vanessa Ferrari. Alle 16.00 caccia alle Olimpiadi (Di mercoledì 21 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA PRIMA SUDDIVISIONE CON GIORGIA VILLA E ALICE D’AMATO 13.58 Si è conclusa la prima rotazione della seconda suddivisione, non si sono stati particolari sussulti. Adessione le britanniche e le frances al volteggio, le olandesi e le ucraine alle parallele. Un occhio alla trave della svizzera Wildi. 13.55 Questa rotazione non cambia la classifica alle parallele, dove Villa e D’Amato sono sempre terza e quarta con 13.966. Bisogna incrociare le dita per entrare in finale. 13.50 Non male il corpo libero della francese Carolann Heduit, capace di ottenere 13.100 (5.1). Prima di lei Petit ha ottenuto 12.833. Entrambe le transalpine sono in lizza per il pass olimpico, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA PRIMA SUDDIVISIONE CON GIORGIA VILLA E ALICE D’AMATO 13.58 Si è conclusa la prima rotazione della seconda suddivisione, non si sono stati particolari sussulti. Adessione le britanniche e le frances al volteggio, le olandesi e le ucraineparle. Un occhio alla trave della svizzera Wildi. 13.55 Questa rotazione non cambia la classificaparle, dove Villa e D’Amato sono sempre terza e quarta con 13.966. Bisogna incrociare le dita per entrare in finale. 13.50 Non male il corpo libero della francese Carolann Heduit, capace di ottenere 13.100 (5.1). Prima di lei Petit ha ottenuto 12.833. Entrambe le transalpine sono in lizza per il pass olimpico, ...

