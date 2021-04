LIVE Freccia Vallone 2021 in DIRETTA: tra le donne settimo successo di fila per van der Breggen, terza Longo Borghini (Di mercoledì 21 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.20 Dal gruppo si è mosso anche Niklas Eg (Trek-Segafredo). 12.17 Due italiani all’attacco tra gli uomini: Diego Rosa (Arkéa-Samsic), Louis Vervaeke (Alpecin-Fenix) e Simone Velasco (Gazprom-Rusvelo) vanno a caccia dei fuggitivi. 12.15 A LIVEllo femminile clamoroso arrivo con una Anna van der Breggen che riesce a trionfare per la settima volta consecutiva alla Freccia Vallone. successo storico. terza piazza per Elisa Longo Borghini. 12.08 Tre contrattaccanti a pochi secondi, mentre il gruppo è più dietro. 12.05 Al comando della corsa troviamo Alex Howes (EF Education-Nippo), Sylvain Moniquet (Lotto-Soudal), Sander Armée (Team Qhubeka Assos), Maurits Lammertink ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.20 Dal gruppo si è mosso anche Niklas Eg (Trek-Segafredo). 12.17 Due italiani all’attacco tra gli uomini: Diego Rosa (Arkéa-Samsic), Louis Vervaeke (Alpecin-Fenix) e Simone Velasco (Gazprom-Rusvelo) vanno a caccia dei fuggitivi. 12.15 Allo femminile clamoroso arrivo con una Anna van derche riesce a trionfare per la settima volta consecutiva allastorico.piazza per Elisa. 12.08 Tre contrattaccanti a pochi secondi, mentre il gruppo è più dietro. 12.05 Al comando della corsa troviamo Alex Howes (EF Education-Nippo), Sylvain Moniquet (Lotto-Soudal), Sander Armée (Team Qhubeka Assos), Maurits Lammertink ...

