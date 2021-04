LIVE Freccia Vallone 2021 in DIRETTA: scende sotto i quattro minuti il vantaggio degli otto fuggitivi (Di mercoledì 21 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.22 Siamo entrati negli ultimi 75 chilometri. 14.18 scende a 3’40” il vantaggio dei battistrada. 14.14 Siamo entrati negli ultimi 80 chilometri. 14.11 Jumbo-Visma, Deceuninck-Quick Step e Movistar fanno il passo in testa al gruppo. 14.07 La Movistar ora ha decisamente alzato l’andatura. 14.04 scende a 4’40” il vantaggio dei fuggitivi. 13.59 Mancano 90 chilometri all’arrivo. 13.54 I corridori stanno affrontando la Cote de Haute-Bois. 13.50 Il gruppo accelera e il vantaggio dei fuggitivi scende a 5?. 13.45 Ricordiamo la composizione del gruppo al comando. otto uomini: Diego Rosa (Arkéa-Samsic), Louis Vervaeke (Alpecin-Fenix), Simone Velasco (Gazprom-Rusvelo), ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.22 Siamo entrati negli ultimi 75 chilometri. 14.18a 3’40” ildei battistrada. 14.14 Siamo entrati negli ultimi 80 chilometri. 14.11 Jumbo-Visma, Deceuninck-Quick Step e Movistar fanno il passo in testa al gruppo. 14.07 La Movistar ora ha decisamente alzato l’andatura. 14.04a 4’40” ildei. 13.59 Mancano 90 chilometri all’arrivo. 13.54 I corridori stanno affrontando la Cote de Haute-Bois. 13.50 Il gruppo accelera e ildeia 5?. 13.45 Ricordiamo la composizione del gruppo al comando.uomini: Diego Rosa (Arkéa-Samsic), Louis Vervaeke (Alpecin-Fenix), Simone Velasco (Gazprom-Rusvelo), ...

Advertising

GianniVEVO2022 : @D_Tirinnanzi Vammi live sulla Freccia Vallone ora - zazoomblog : LIVE Freccia Vallone 2021 in DIRETTA: tra le donne settimo successo di fila per van der Breggen terza Longo Borghin… - zazoomblog : LIVE Freccia Vallone 2021 in DIRETTA: esclusa la UAE di Formolo Pogacar e Hirschi! Covid implacabile - #Freccia… - SpazioCiclismo : Subito tentativi di fuga alla Freccia Vallone, orfana della UAE Team Emirates #FlecheWallonne Segui la diretta con… - blab_live : #Ciclismo, #FrecciaVallone #FlecheWallonne 2021: analisi del percorso, favoriti, quote e #pronostici -