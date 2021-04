LIVE Freccia Vallone 2021 in DIRETTA: il gruppo controlla la situazione (Di mercoledì 21 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.25 C’è grande sparpaglio in fuga: si sono già staccati Rosa e Velasco dalle prime posizioni. 15.24 Anche Alejandro Valverde è presente nelle prime posizioni del plotone: il murciano a 41 anni va a caccia di un incredibile sesto successo in questa corsa che lo ha visto quasi sempre protagonista primario. 15.22 Si risale ancora una volta e il gruppo probabilmente dimezzerà il ritardo nei confronti dei fuggitivi, vista la difficoltà dello strappo. 15.20 Fra poco comincerà la penultima ascesa al Mur de Huy che potrebbe creare ancora un po’ di selezione. 15.17 Meno di 40 chilometri alla conclusione. Adesso è il team Bahrain Victorious a prendere l’iniziativa per Dylan Teuns, uno degli outsider di oggi. 15.15 Nelle prime posizioni del gruppo è presente Primoz Roglic, mentre non si ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.25 C’è grande sparpaglio in fuga: si sono già staccati Rosa e Velasco dalle prime posizioni. 15.24 Anche Alejandro Valverde è presente nelle prime posizioni del plotone: il murciano a 41 anni va a caccia di un incredibile sesto successo in questa corsa che lo ha visto quasi sempre protagonista primario. 15.22 Si risale ancora una volta e ilprobabilmente dimezzerà il ritardo nei confronti dei fuggitivi, vista la difficoltà dello strappo. 15.20 Fra poco comincerà la penultima ascesa al Mur de Huy che potrebbe creare ancora un po’ di selezione. 15.17 Meno di 40 chilometri alla conclusione. Adesso è il team Bahrain Victorious a prendere l’iniziativa per Dylan Teuns, uno degli outsider di oggi. 15.15 Nelle prime posizioni delè presente Primoz Roglic, mentre non si ...

