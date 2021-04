LIVE – Dinamo Sassari-Trento 94-76 | Serie A1 2020 2021 RISULTATO IN DIRETTA

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Banco di Sardegnae Dolomiti Energiasi sfidano nel recupero della 22° giornata diA1. I bianconeri con le ultime vittorie si sono riportati in zona playoff e contro i sardi sperano di poter raccogliere altri due punti fondamentali per la corsa all’ottavo posto. Mercoledì 21 aprile alle ore 20.30 inizierà la sfida. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA94-76 FINE ULTIMO QUARTO: 94-76 38?- Spissu va a segno da 2 e realizza anche il tiro libero seguente. 86-72 36?- Bendzius fa 2/2 dalla lunetta.non sembra riuscire più a stare al passo con. 83-68 32?- Morgna da tre. 75-64 31?- Kruslin fa 2/2 da tiro libero. 68-59 FINE TERZO QUARTO: ...

HNL 2020/2021 16:00 Lokomotiva Zagreb - NK Varadin ?N 2 - 0 * 18:05 NK Istra 1961 - HNK Rijeka 20:30 NK Osijek -Zagabria Croazia > 2. HNL 2020/2021 17:00 Hajduk Split II - NK Orijent Rijeka ...Diretta Sassari Trento streaming video tv: orario e risultato live della partita per il recupero nella 22^ giornata del campionato di basket Serie A1.LIVE - Banco di Sardegna Sassari e Dolomiti Energia Trento si sfidano nel recupero della 22° giornata di Serie A1 2020/2021 ...