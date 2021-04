LIVE Berrettini-Cecchinato 6-4, ATP Belgrado in DIRETTA: il romano porta a casa il primo set (Di mercoledì 21 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-4 Berrettini. Il romano chiude con un ace! 40-30 Non passa la smorzata di Berrettini. Annullato il primo set point. 40-15 Troppo scarico il dritto di Cecchinato che concede due set point al romano. 30-15 Spinge bene Berrettini ma il rovescio del siciliano in risposta di spegne in rete con tanto di imprecazione. 15-15 Servizio e smash comodissimo per Berrettini. 0-15 Bravissimo Cecchinato che passa con un rovescio a incrociare complicatissimo. 5-4 Berrettini. Cecchinato trova un rovescio lungolinea perfetto! 40-30 Berrettini si apre il campo col dritto ma sbaglia di poco la demi-volée. 30-30 Smorzata non ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6-4. Ilchiude con un ace! 40-30 Non passa la smorzata di. Annullato ilset point. 40-15 Troppo scarico il dritto diche concede due set point al. 30-15 Spinge benema il rovescio del siciliano in risposta di spegne in rete con tanto di imprecazione. 15-15 Servizio e smash comodissimo per. 0-15 Bravissimoche passa con un rovescio a incrociare complicatissimo. 5-4trova un rovescio lungolinea perfetto! 40-30si apre il campo col dritto ma sbaglia di poco la demi-volée. 30-30 Smorzata non ...

