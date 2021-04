LIVE Berrettini-Cecchinato 6-4 6-3, ATP Belgrado in DIRETTA: il romano torna al successo dopo due mesi (Di mercoledì 21 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DI Berrettini-Cecchinato 19.43 Grazie per aver vissuto con noi le emozioni del derby tra Matteo Berrettini e Marco Cecchinato e buon proseguimento di serata. 19.40 Matteo Berrettini ritrova il successo dopo due mesi di distanza dall’ultima vittoria. Marco Cecchinato ha disputato un match di buon LIVEllo ma il romano è riuscito a mettere in campo il 70-80% del suo tennis e questo è bastato. Il numero 10 del mondo affronterà ai quarti il vincente della sfida tra Krajinovic e Milojevic. 6-3 Berrettini. IL romano torna AL successo dopo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DI19.43 Grazie per aver vissuto con noi le emozioni del derby tra Matteoe Marcoe buon proseguimento di serata. 19.40 Matteoritrova ilduedi distanza dall’ultima vittoria. Marcoha disputato un match di buonllo ma ilè riuscito a mettere in campo il 70-80% del suo tennis e questo è bastato. Il numero 10 del mondo affronterà ai quarti il vincente della sfida tra Krajinovic e Milojevic. 6-3. ILAL...

Advertising

zazoomblog : LIVE – Berrettini-Cecchinato 6-4 4-2 Atp Belgrado 2021: RISULTATO in DIRETTA - #Berrettini-Cecchinato #Belgrado… - SSportNetwork : #SuperSportWednesday #Tennis #ATPBelgrade #Berrettini liquida #Cecchinato nel derby azzurro con il punteggio di 6-4… - zazoomblog : LIVE – Berrettini-Cecchinato 6-4 4-3 Atp Belgrado 2021: RISULTATO in DIRETTA - #Berrettini-Cecchinato #Belgrado - live_tennis : Serbia Open - 2nd Round: Matteo Berrettini beat Marco Cecchinato 6-4, 6-3 - zazoomblog : LIVE Berrettini-Cecchinato 3-2 ATP Belgrado in DIRETTA: il romano si porta avanti di un break - #Berrettini-Cecchin… -