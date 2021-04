L’Isola dei Famosi e Supervivientes si sono contesi un naufrago famoso, ma alla fine ha detto NO ad entrambi (Di giovedì 22 aprile 2021) L’Isola dei Famosi e Supervivientes quest’anno si sono contesi un naufrago famoso ma alla fine “per un impegno di famiglia” è stato costretto a rifiutare senza neanche andare dal miglior offerente. Sto parlando di Antonio Zequila. Ebbene sì. A svelarlo è stato l’attore ad Alessio Poeta fra le pagine del settimanale Chi, rivelando di esser stato corteggiato da entrambe le produzioni. “Se sto vedendo Valeria Marini a Supervivientes? Avrei dovuto prendervi parte anche io, ho ricevuto due proposte: sia per quella spagnola sia per la versione italiana condotta dalla Blasi, ma per un impegno di famiglia ho dovuto rinunciare. C’est la vie“. Antonio Zequila a Supervivientes Qualora Antonio ... Leggi su biccy (Di giovedì 22 aprile 2021)deiquest’anno siunma“per un impegno di famiglia” è stato costretto a rifiutare senza neanche andare dal miglior offerente. Sto parlando di Antonio Zequila. Ebbene sì. A svelarlo è stato l’attore ad Alessio Poeta fra le pagine del settimanale Chi, rivelando di esser stato corteggiato da entrambe le produzioni. “Se sto vedendo Valeria Marini a? Avrei dovuto prendervi parte anche io, ho ricevuto due proposte: sia per quella spagnola sia per la versione italiana condotta dBlasi, ma per un impegno di famiglia ho dovuto rinunciare. C’est la vie“. Antonio Zequila aQualora Antonio ...

