L'ipocrisia della Uefa: si scandalizza per la Superlega ma da anni cavalca il calcio business (Di mercoledì 21 aprile 2021) "Il calcio è salvo", urlano gli ingenui. "La Superlega è morta". Come se la Superlega, nauseante progetto aristocratico, fosse la malattia del "business che rotola" e non uno dei suoi naturali effetti. Sì, naturali. Che i sepolcri imbiancati dell'Uefa, bramosi di denaro e potere tanto quanto i promotori della Superlega dei campioni (molti dei quali campioni, sì, ma di debiti), parlino del "calcio che appartiene ai tifosi" fa ridere i polli. Fino a ieri erano uomini d'affari senza scrupoli, ma oggi fanno i romantici. Fino a ieri il "calcio moderno" andava bene, oggi che a rischio ci sono i loro guadagni si tolgono i completi firmati e indossano maglie di lana anni '70 sporche di fango. Ipocriti!

