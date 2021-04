Liga 2020 2021 | continua il sogno Siviglia | Valencia sconfitto in casa dell’Osauna

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Nelle due partite che hanno inaugurato la 31esima giornata della, prosegue la striscia negativa delindell’Osasuna per 3-1. La squadra allenata da Arrasate era passata in vantaggio al 13? minuto con Martinez-Calvo e, dopo il momentaneo pareggio degli ospiti grazie alla rete di Gameiro, si portano nuovamente avanti dopo soli due minuti con Calleri, e al 67? Torres mette un punto alla partita con un calcio di rigore.il, oggi vittorioso indel Levante. Dopo un primo tempo equilibrato, i ragazzi di Lopetegui trovano il gol del vantaggio al 53? con En Nesyri, bravo a concretizzare dopo uno splendido assist di Suso. Tre punti fondamentali che gli ...

Le formazioni ufficiali di Cadice - Real Madrid , match valido per la trentunesima giornata di/2021. La squadra di Zidane è reduce dal mezzo passo falso di domenica nel derby con il Getafe, che ha permesso all'Atletico Madrid capolista di allontanarsi nuovamente in classifica.