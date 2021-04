Liga 2020/2021: Benzema trascina il Real Madrid, Cadice al tappeto e segnale all’Atletico (Di giovedì 22 aprile 2021) Karim Benzema ha trascinato il Real Madrid al successo contro il Cadice, nel corso della trentunesima giornata della Liga spagnola 2020/2021. Vittoria netta dei Blancos, superiori per 0-3 all’Estadio Ramón de Carranza di Cadiz, grazie alla doppietta dell’attaccante francese e alla rete di Alvaro Odriozola, proprio su assist dello stesso Benzema. Match senza storia e pratica chiusa durante il primo tempo; penalty trasformato da Benzema al 30?, colpo di testa vincente di Odriozola 3? più tardi e tap-in da pochi passi dell’inarrestabile transalpino su suggerimento di Casemiro. Il Real Madrid ha raggiunto l’Atletico Madrid in testa alla classifica, a quota 70 punti e con ... Leggi su sportface (Di giovedì 22 aprile 2021) Karimhato ilal successo contro il, nel corso della trentunesima giornata dellaspagnola. Vittoria netta dei Blancos, superiori per 0-3 all’Estadio Ramón de Carranza di Cadiz, grazie alla doppietta dell’attaccante francese e alla rete di Alvaro Odriozola, proprio su assist dello stesso. Match senza storia e pratica chiusa durante il primo tempo; penalty trasformato daal 30?, colpo di testa vincente di Odriozola 3? più tardi e tap-in da pochi passi dell’inarrestabile transalpino su suggerimento di Casemiro. Ilha raggiunto l’Atleticoin testa alla classifica, a quota 70 punti e con ...

Advertising

sportface2016 : Il #RealMadrid batte nettamente il #Cadice - zazoomblog : Liga 2020-2021: sconfitta esterna per il Villarreal pareggio tra Elche e Valladolid - #2020-2021: #sconfitta… - sportface2016 : #Liga Sconfitta esterna per il #Villarreal, pareggio tra #Elche e #Valladolid - zazoomblog : Liga 2020-2021: Betis-Athletic termina in pareggio. Zona Europa blindata per i sivigliani - #2020-2021: #Betis-Ath… - zazoomblog : Liga 2020-2021: continua il sogno Siviglia Valencia sconfitto in casa dell’Osauna - #2020-2021: #continua #sogno… -

Ultime Notizie dalla rete : Liga 2020 Liga 2020/2021: Betis - Athletic termina in pareggio. Zona Europa blindata per i sivigliani Betis - Athletic Bilbao ha caratterizzato la trentunesima giornata della Liga spagnola 2020/2021 . Pareggio a reti bianche tra le due compagini, che hanno tentato orgogliosamente di offendere e pungere con più strategie propositive, ma senza successo. I padroni di casa ...

Liga 2020/2021: continua il sogno Siviglia, Valencia sconfitto in casa dell'Osauna Nelle due partite che hanno inaugurato la 31esima giornata della Liga 2020/2021 , prosegue la striscia negativa del Valencia , sconfitto in casa dell' Osasuna per 3 - 1. La squadra allenata da Arrasate era passata in vantaggio al 13 minuto con Martinez - Calvo e, ...

Liga 2020/2021: Betis-Athletic termina in pareggio. Zona Europa blindata per i sivigliani Sportface.it Liga 2020/2021: Benzema trascina il Real Madrid, Cadice al tappeto e segnale all’Atletico Karim Benzema ha trascinato il Real Madrid al successo contro il Cadice, nel corso della trentunesima giornata della Liga spagnola 2020/2021. Vittoria netta dei Blancos, superiori per 0-3 all'Estadio ...

Liga 2020/2021: Betis-Athletic termina in pareggio. Zona Europa blindata per i sivigliani Betis-Athletic Bilbao ha caratterizzato la trentunesima giornata della Liga spagnola 2020/2021. Pareggio a reti bianche tra le due compagini, che hanno tentato orgogliosamente di offendere e pungere c ...

Betis - Athletic Bilbao ha caratterizzato la trentunesima giornata dellaspagnola/2021 . Pareggio a reti bianche tra le due compagini, che hanno tentato orgogliosamente di offendere e pungere con più strategie propositive, ma senza successo. I padroni di casa ...Nelle due partite che hanno inaugurato la 31esima giornata della/2021 , prosegue la striscia negativa del Valencia , sconfitto in casa dell' Osasuna per 3 - 1. La squadra allenata da Arrasate era passata in vantaggio al 13 minuto con Martinez - Calvo e, ...Karim Benzema ha trascinato il Real Madrid al successo contro il Cadice, nel corso della trentunesima giornata della Liga spagnola 2020/2021. Vittoria netta dei Blancos, superiori per 0-3 all'Estadio ...Betis-Athletic Bilbao ha caratterizzato la trentunesima giornata della Liga spagnola 2020/2021. Pareggio a reti bianche tra le due compagini, che hanno tentato orgogliosamente di offendere e pungere c ...