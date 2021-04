“L’ho scoperto solo ora, dopo una risonanza”. Giulia Salemi incredula: lo annuncia sotto a una foto col medico (Di mercoledì 21 aprile 2021) Giulia Salemi sta vivendo una storia d’amore da sogno con la sua dolce metà Pierpaolo Pretelli. L’ex gieffina ha ricevuto proprio nelle scorse ore una dedica bellissima da parte del suo fidanzato, che le sta dimostrando giorno dopo giorno che i suoi sentimenti sono fortissimi. Nella Casa più spiata d’Italia ha trascorso momenti indimenticabili e non può che essere ancora felice di aver accettato la proposta di Alfonso Signorini, visto ciò che è riuscita ad ottenere finora. Ma adesso ha annunciato ai suoi fan una notizia che ha quasi dell’incredibile. L’influencer ha voluto condividere con i suoi seguaci di Instagram una news riguardante una problematica di salute. Non poteva certamente immaginarsi di scoprirlo solamente ora, invece è stato proprio così. A distanza di tempo dall’accaduto, l’ex di Francesco Monte ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 21 aprile 2021)sta vivendo una storia d’amore da sogno con la sua dolce metà Pierpaolo Pretelli. L’ex gieffina ha ricevuto proprio nelle scorse ore una dedica bellissima da parte del suo fidanzato, che le sta dimostrando giornogiorno che i suoi sentimenti sono fortissimi. Nella Casa più spiata d’Italia ha trascorso momenti indimenticabili e non può che essere ancora felice di aver accettato la proposta di Alfonso Signorini, visto ciò che è riuscita ad ottenere finora. Ma adesso hato ai suoi fan una notizia che ha quasi dell’incredibile. L’influencer ha voluto condividere con i suoi seguaci di Instagram una news riguardante una problematica di salute. Non poteva certamente immaginarsi di scoprirlo solamente ora, invece è stato proprio così. A distanza di tempo dall’accaduto, l’ex di Francesco Monte ha ...

Advertising

giuliainnocenzi : Una discarica abusiva di carcasse di suini per risparmiare sui costi di smaltimento. Ho scoperto questo ennesimo or… - marcotravaglio : L’altra sera, appena l’ho visto roseo come un putto a Otto e mezzo, mi ha punto vaghezza di saperne tutto di Lorenz… - labluemerle : RT @sisonofake: Allora in vista della puntata di domani vi faccio un ripassino di lingua accasciata... Ajxjdbdjd= ciao Stai sereno= cazzo m… - SimBarg : #Maldini: “Non sono stato coinvolto nel progetto #Superlega, l’ho scoperto domenica sera come tutti voi” - Xueza_00 : ho appena scoperto che in qualità di sponsor tecnico Givova ha una linea dedicata al grande fratello e una per l'is… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ho scoperto Daniela: "Sono l'amante del mio capo. Ma ho scoperto di non essere la sola" La Repubblica