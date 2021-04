Lezioni di Make Up con Marianna Zambenedetti | smokey eyes effetto naturale

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Come ogni mercoledì, torna la rubrica diUp “diup con“. In questo spazio laup artist e acconciatrice(clicca qui per leggere l’intervista esclusiva) guiderà le lettrici, con dei video-pillola, nella scoperta di tecniche e trucchetti per ottenereup impeccabili. Laureata in architettura,ha deciso di applicare le … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

Cate__000 : RT @Sun93_07: @MediasetPlay @GiuliaSalemi93 @daymelloreal Mi sembrava di essere lì con loro! ESTUPENDE!!!??? Una puntata molto bella e sopr… - Cinzia11699588 : RT @Sun93_07: @MediasetPlay @GiuliaSalemi93 @daymelloreal Mi sembrava di essere lì con loro! ESTUPENDE!!!??? Una puntata molto bella e sopr… - Sun93_07 : RT @Sun93_07: @MediasetPlay @GiuliaSalemi93 @daymelloreal Mi sembrava di essere lì con loro! ESTUPENDE!!!??? Una puntata molto bella e sopr… - Sun93_07 : @MediasetPlay @GiuliaSalemi93 @daymelloreal Mi sembrava di essere lì con loro! ESTUPENDE!!!??? Una puntata molto be… - myssstanelenoir : @lucaddafuq Make it happen canzone colonna sonora di tutte le lezioni di catechismo i bambini non usciranno dall'au… -

Ultime Notizie dalla rete : Lezioni Make

Velvet Style

...loro glamour sul guardaroba casalingo? Restavano nel personaggio o davano vita a un extreme... in momenti di relax quotidiani, insieme a figli e mariti, le grandissime dive fornisconoà ...Sicuramente ledi business english online sono lo strumento principale ma anche il cinema ... Tra le frasi più famose: There are three ways toa living in this business: be first, be ...Dove Cameron, la star di Disney presto protagonista del live-action de Le Superchicche, ha spiegato come si svolge la sua sessione di make-up ...Riccardo aveva 17 anni. Da un bel po’ di tempo combatteva contro il cancro. Lo faceva con video in cui ironizzava su diversi aspetti della malattia, a cominciare dalla caduta dei capelli a causa della ...