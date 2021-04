Lesioni cutanee da metastasi ossea a livello lombosacrale di pazienti sottoposti al trattamento oncologico (Di mercoledì 21 aprile 2021) Lotta ai tumori, Opi Firenze Pistoia al Cracking Cancer Forum. Presentiamo un caso clinico sul tema “”. Si descrive dettagliatamente il caso clinico di un paziente con diabete mellito di tipo II, iperteso , di anni 66, affetto da Cordoma Vertebrale che viene dimesso dall’istituto Ortopedico Rizzoli dell’ ospedale di Bologna. Tale paziente ulcera da decubito lombo sacrale di IV grado. Il cordoma si sviluppa dai residui della notocorda. Predilige le estremita? della colonna vertebrale ed e? generalmente localizzato nel sacro-coccige o nella base cranica. I cordomi sono tumori rari (ne e? affetta in media 1 una persona ogni 100.000) che crescono in aree dell’organismo molto sensibili e associate a funzioni vitali (come osso sacro, colonna vertebrale e base del cranio). In particolare,il cordoma del sacro e? attiguo alle formazioni nervose che regolano l’attivita? sfinteriale ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 21 aprile 2021) Lotta ai tumori, Opi Firenze Pistoia al Cracking Cancer Forum. Presentiamo un caso clinico sul tema “”. Si descrive dettagliatamente il caso clinico di un paziente con diabete mellito di tipo II, iperteso , di anni 66, affetto da Cordoma Vertebrale che viene dimesso dall’istituto Ortopedico Rizzoli dell’ ospedale di Bologna. Tale paziente ulcera da decubito lombo sacrale di IV grado. Il cordoma si sviluppa dai residui della notocorda. Predilige le estremita? della colonna vertebrale ed e? generalmente localizzato nel sacro-coccige o nella base cranica. I cordomi sono tumori rari (ne e? affetta in media 1 una persona ogni 100.000) che crescono in aree dell’organismo molto sensibili e associate a funzioni vitali (come osso sacro, colonna vertebrale e base del cranio). In particolare,il cordoma del sacro e? attiguo alle formazioni nervose che regolano l’attivita? sfinteriale ...

