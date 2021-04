Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Atalanta (Di giovedì 22 aprile 2021) Dopo il brutto ko contro il Torino, la Roma torna in campo per sfidare l’Atalanta in uno dei due posticipi della 32a giornata di Serie A 2020-21. Per Fonseca ci sarà Pau Lopez tra i pali, davanti a lui il trio titolare degli ultimi tempi: Mancini, Cristante e Ibanez. A destra torna Karsdorp, mentre in attesa di ritrovare Spinazzola a sinistra spazio per Calafiori. In mediana ci sono Villar e Veretout, assente lo squalificato Diawara. Torna Pellegrini sulla trequarti, con lui Mkhitaryan e Dzeko. Gasperini ritrova Romero, con lui il tridente difensivo composto da Toloi e Palomino. Maehle e Gosens sugli esterni, i soliti de Roon e Freuler in mediana. Pessina dietro a Zapata-Muriel per provare a creare danni alla difesa giallorossa. Ecco le probabili scelte dei due tecnici: Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 22 aprile 2021) Dopo il brutto ko contro il Torino, latorna in campo per sfidare l’in uno dei due posticipi della 32a giornata di Serie A 2020-21. Per Fonseca ci sarà Pau Lopez tra i pali, davanti a lui il trio titolare degli ultimi tempi: Mancini, Cristante e Ibanez. A destra torna Karsdorp, mentre in attesa di ritrovare Spinazzola a sinistra spazio per Calafiori. In mediana ci sono Villar e Veretout, assente lo squalificato Diawara. Torna Pellegrini sulla trequarti, con lui Mkhitaryan e Dzeko. Gasperini ritrova Romero, con lui il tridente difensivo composto da Toloi e Palomino. Maehle e Gosens sugli esterni, i soliti de Roon e Freuler in mediana. Pessina dietro a Zapata-Muriel per provare a creare danni alla difesa giallorossa. Ecco lescelte dei due tecnici:(3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, ...

