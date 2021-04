Le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Lazio (Di giovedì 22 aprile 2021) La gara che chiude la 32a giornata sarà Napoli-Lazio, al Maradona il calcio d’inizio è fissato per le 20.45. Gattuso va verso un cambiamento sostanziale: almeno quattro le facce nuove fra i titolari e Bakayoko dall’inizio per lo squalificato Demme. Nella Lazio per Simone Inzaghi vanno monitorati Escalante, Cataldi, Akpa Akpro ma rientra Caicedo. Ecco le probabili scelte dei due tecnici: Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, L. Insigne; Mertens. All. Gattuso. Lazio (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, S. Radu; Lazzari, S. Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. All. S. Inzaghi (in panchina Farris). Foto: fourfourtwo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 22 aprile 2021) La gara che chiude la 32a giornata sarà, al Maradona il calcio d’inizio è fissato per le 20.45. Gattuso va verso un cambiamento sostanziale: almeno quattro le facce nuove fra i titolari e Bakayoko dall’inizio per lo squalificato Demme. Nellaper Simone Inzaghi vanno monitorati Escalante, Cataldi, Akpa Akpro ma rientra Caicedo. Ecco lescelte dei due tecnici:(4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, L. Insigne; Mertens. All. Gattuso.(3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, S. Radu; Lazzari, S. Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. All. S. Inzaghi (in panchina Farris). Foto: fourfourtwo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

