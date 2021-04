Le scuole non devono fornire ai sindacati i nomi dei docenti impegnati con il FIS. Di Meglio (Gilda): “La scuola vittima dell’opacità della PA” (Di mercoledì 21 aprile 2021) "In barba al principio di trasparenza, in Italia la pubblica amministrazione diventa sempre più opaca”. Così Rino Di Meglio, coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti, commenta la nota ministeriale firmata ieri dal capo di dipartimento, Stefano Versari. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 21 aprile 2021) "In barba al principio di trasparenza, in Italia la pubblica amministrazione diventa sempre più opaca”. Così Rino Di, coordinatore nazionaledegli Insegnanti, commenta la nota ministeriale firmata ieri dal capo di dipartimento, Stefano Versari. L'articolo .

