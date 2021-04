Le sale cinematografiche riaprono sotto il segno di Wong Kar Wai (Di mercoledì 21 aprile 2021) Le sale cinematografiche italiane riaprono le porte e riaccendono gli schermi. Una notizia talmente bella, talmente attesa, che merita di accompagnarsi a una notizia altrettanto forte: mercoledì 28 aprile sarà infatti In the Mood for Love, il capolavoro di Wong Kar Wai, a segnare la storica ripartenza! Il racconto più romantico di sempre, oggi nella meravigliosa versione 4K,per unadatache non è un semplice numero sul calendario… In the Mood for Love, distribuito dalla Tucker Film, è stato restaurato da L’Immagine ritrovata di Bologna edallaCriterion di New York,partendo dal negativo originale,e Wong Kar Wai ha supervisionato tutte le operazioni. Wong Kar Wai, d’altronde, non è un regista qualunque: è ilgeniale capofila della new wave cinese. E la Tucker Film porterà al cinema anche ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Leitalianele porte e riaccendono gli schermi. Una notizia talmente bella, talmente attesa, che merita di accompagnarsi a una notizia altrettanto forte: mercoledì 28 aprile sarà infatti In the Mood for Love, il capolavoro diKar Wai, a segnare la storica ripartenza! Il racconto più romantico di sempre, oggi nella meravigliosa versione 4K,per unadatache non è un semplice numero sul calendario… In the Mood for Love, distribuito dalla Tucker Film, è stato restaurato da L’Immagine ritrovata di Bologna edallaCriterion di New York,partendo dal negativo originale,eKar Wai ha supervisionato tutte le operazioni.Kar Wai, d’altronde, non è un regista qualunque: è ilgeniale capofila della new wave cinese. E la Tucker Film porterà al cinema anche ...

