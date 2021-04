Le notizie del giorno, caos Superlega: il resoconto di una vicenda surreale (Di mercoledì 21 aprile 2021) Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre del campionato italiano ed estero. La nascita della Superlega ha scatenato il caos. l presidente della Fifa, Gianni Infantino, intervenuto al Congresso Uefa a Montreux in Svizzera è stato durissimo: “Voglio essere estremamente chiaro. La Fifa è una organizzazione costruita sui valori, i veri valori dello sport e e come Fifa non possiamo che fortemente condannare la creazione di una Superlega, che è un qualcosa di chiuso, che è una fuga dalle attuali istituzioni calcistiche”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). Il presidente Uefa Aleksander Ceferin continua a rincarare la dose. Il calcio non appartiene a nessuno. O meglio, appartiene a tutti, perché il calcio fa parte del nostro patrimonio. Rispetto per la storia. Rispetto per la tradizione. Rispetto per ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 21 aprile 2021) Tutte ledelche riguardano le squadre del campionato italiano ed estero. La nascita dellaha scatenato il. l presidente della Fifa, Gianni Infantino, intervenuto al Congresso Uefa a Montreux in Svizzera è stato durissimo: “Voglio essere estremamente chiaro. La Fifa è una organizzazione costruita sui valori, i veri valori dello sport e e come Fifa non possiamo che fortemente condannare la creazione di una, che è un qualcosa di chiuso, che è una fuga dalle attuali istituzioni calcistiche”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). Il presidente Uefa Aleksander Ceferin continua a rincarare la dose. Il calcio non appartiene a nessuno. O meglio, appartiene a tutti, perché il calcio fa parte del nostro patrimonio. Rispetto per la storia. Rispetto per la tradizione. Rispetto per ...

