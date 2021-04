Le mani degli usurai sulle imprese italiane: 40 mila attività sotto attacco (Di mercoledì 21 aprile 2021) Abbandonati da un governo che continua a promettere aiuti che non arrivano mai, costretti a non lavorare da limitazioni e restrizioni, persino derisi da certa sinistra che un tempo era dalla parte dei più deboli e che oggi condanna le proteste di chi non ce la fa più ad arrivare a fine mese. E finiti così, nell’indifferenza generale, nel mirino della criminalità, pronta a sfruttare la ghiotta occasione. Stando all’ultimo rapporto pubblicato da Confcommercio, infatti, il numero di imprenditori che dal 2019 a oggi ritiene aggravato il fenomeno dell’usura è aumentato del 14%. Il segnale di un pericolo già concreto, tangibile. Sempre stando ai dati raccolti nel dossier, le imprese a immediato e grave rischio in Italia sono circa 40 mila, distribuite tra il settore del commercio, della ristorazione e dell’alloggio, tra i settori più colpiti dalla crisi e ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 21 aprile 2021) Abbandonati da un governo che continua a promettere aiuti che non arrivano mai, costretti a non lavorare da limitazioni e restrizioni, persino derisi da certa sinistra che un tempo era dalla parte dei più deboli e che oggi condanna le proteste di chi non ce la fa più ad arrivare a fine mese. E finiti così, nell’indifferenza generale, nel mirino della criminalità, pronta a sfruttare la ghiotta occasione. Stando all’ultimo rapporto pubblicato da Confcommercio, infatti, il numero di imprenditori che dal 2019 a oggi ritiene aggravato il fenomeno dell’usura è aumentato del 14%. Il segnale di un pericolo già concreto, tangibile. Sempre stando ai dati raccolti nel dossier, lea immediato e grave rischio in Italia sono circa 40, distribuite tra il settore del commercio, della ristorazione e dell’alloggio, tra i settori più colpiti dalla crisi e ...

