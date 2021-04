Advertising

LaNotiziaTweet : Le firme farlocche nella petizione di Fratelli d'Italia contro Roberto Speranza - Patty66509580 : Fratelli di firme farlocche online contro Speranza - 28_05_2003 : @KingLebronKobe1 @scar15385 Nell'era dello smartworking avranno messo firme digitali farlocche fatte con paint di windows 98 ???? - Ceraunavoltaun : Fratelli di firme farlocche online contro Speranza - AngelBerryangel : @SOSitalia Io mi sono stancato di vedere associazione farlocche che vogliono firme e ti chiedono dati personali co… -

Il Fatto Quotidiano

La petizione di Fratelli d'Italia contro Speranza ha qualche problemino di attendibilità: è possibile firmare più volte cambiando l'indirizzo ...
"In 48 ore abbiamo raccolto più di 100 mila firme alla nostra mozione di sfiducia al ministro Roberto Speranza" esultava lunedì Giorgia Meloni. Un bel sostegno popolare che ha incoraggiato i senatori ...