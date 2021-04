Le conseguenze non tarderanno a manifestarsi Perché non basta chiudere i bambini in casa | per tenerli al sicuro

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Fiorenza Sarzanini (foto di Carlo Furgeri Gilbert). «Gli adulti tendono ormai a intervenire suicon modelli stereotipati. Non esistono più il bambino reale, il suo bisogno, la sua esigenza. Così assistiamo a due fenomeni opposti: una precocizzazione dell’infanzia, con la creazione di questo bambino adultocentrico; e una infantilizzazione dell’adolescenza, quando cominciamo a pretendere dai nostri figli cose che non abbiamo mai preteso. Standogli addosso, dicendo: non puoi fare questo, non puoi fare quello». Matteo Lancini, psicologo, psicoterapeuta, scrittore. «Noi ci preoccupiamo dei, ma non ce ne occupiamo. Siamo sempre allarmati, allarmistici, non lasciamo che affrontino il minimo rischio. Da anni vado predicando che stiamo crescendo figli che non conoscono le ginocchia sbucciatenon rischiano mai nulla. ...