Lazio Farris: ”Napoli? Dobbiamo dare continuità agli ultimi risultati” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Napoli-Lazio, il viceallenatore biancoceleste Massimiliano Farris è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, 233 di Sky Queste le parole di Farris riguardanti il match di domani allo stadio Diego Armando Maradona tra il Napoli e la Lazio: “La gara di domani contro il Napoli rappresenta per noi un importante esame di maturità per la classifica attuale, che ci vede nuovamente in alto dopo queste ultime cinque vittorie consecutive. -afferma Farris – Ci attende uno scontro diretto, sarà importante dare continuità agli ultimi risultati attraverso la prestazione, l’obiettivo è fare punti. Non giudico io il cammino del Napoli, ci ... Leggi su retecalcio (Di mercoledì 21 aprile 2021), il viceallenatore biancoceleste Massimilianoè intervenuto ai microfoni diStyle Channel, 233 di Sky Queste le parole diriguardanti il match di domani allo stadio Diego Armando Maradona tra ile la: “La gara di domani contro ilrappresenta per noi un importante esame di maturità per la classifica attuale, che ci vede nuovamente in alto dopo queste ultime cinque vittorie consecutive. -afferma– Ci attende uno scontro diretto, sarà importanteattraverso la prestazione, l’obiettivo è fare punti. Non giudico io il cammino del, ci ...

