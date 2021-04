L'azienda di consulenza strategica per l'asset management Indefi si espande in Nord America e nomina come managing partner il dirigente di settore Daniel Celeghin (Di mercoledì 21 aprile 2021) NEW YORK e PARIGI, 20 aprile 2021 /PRNewswire/



Indefi, uno dei principali consulenti strategici per i gestori di asset di tutto il mondo, ha annunciato oggi l'espansione in Nord America e ha nominato con effetto immediato Daniel Celeghin, dirigente nel settore della gestione degli investimenti, come managing partner. Indefi prevede di creare un centro completo di consulenza gestionale a New York, simile alla sede di Parigi guidata dal managing partner Richard Bruyere. Celeghin e il team Indefi saranno al servizio degli attuali clienti che puntano alla crescita a livello globale,

