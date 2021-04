Lavoro, tutti i nodi da sciogliere: dalla riforma degli ammortizzatori rinviata all’estate (quando le aziende potranno licenziare) ai centri per l’impiego ancora al palo (Di mercoledì 21 aprile 2021) La proposta di riforma complessiva degli ammortizzatori sociali per tutelare anche i non garantiti, che era stata annunciata per marzo e ora slitta a luglio. Il rafforzamento dei centri per l’impiego, che deve ancora partire. La valutazione del reddito di cittadinanza, su cui è al Lavoro il comitato guidato da Chiara Saraceno, e l’eventuale “tagliando” alle regole attuali che penalizzano famiglie numerose e immigrati residenti in Italia da meno di 10 anni. Il decreto attuativo necessario per concretizzare l’esonero degli autonomi più colpiti dalla crisi Covid dal pagamento dei contributi 2021. E la decisione finale sul blocco dei licenziamenti, che i sindacati chiedono sia prorogato al 30 ottobre per tutti e non solo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 aprile 2021) La proposta dicomplessivasociali per tutelare anche i non garantiti, che era stata annunciata per marzo e ora slitta a luglio. Il rafforzamento deiper, che devepartire. La valutazione del reddito di cittadinanza, su cui è alil comitato guidato da Chiara Saraceno, e l’eventuale “tagliando” alle regole attuali che penalizzano famiglie numerose e immigrati residenti in Italia da meno di 10 anni. Il decreto attuativo necessario per concretizzare l’esoneroautonomi più colpiticrisi Covid dal pagamento dei contributi 2021. E la decisione finale sul blocco dei licenziamenti, che i sindacati chiedono sia prorogato al 30 ottobre pere non solo ...

