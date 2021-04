Lavoro, arrivano le “scuole di mestiere”: cosa sono e per chi (Di mercoledì 21 aprile 2021) Nel prossimo decreto Sostegni bis verrà costituito un fondo specifico per consentire alle Regioni di istituire scuole di mestiere nell’ambito di settori di specializzazione industriale del territorio. I percorsi saranno rivolti prioritariamente a giovani tra 15 e 29 anni che non studiano, né lavorano, né seguono percorsi formazione, i cosidetti neet, circa il 23% dei giovani italiani di quella fascia d’età. In questo senso il ministro del Lavoro Andrea Orlando (Pd) vuole provare a favorire l’incontro tra domanda e offerta di Lavoro a partire da nuovi patti territoriali. “Ho proposto di inserire nel dl Sostegni bis una norma sull’Industry academy, un intervento di politica attiva basato sul partenariato pubblico-privato mettendo in connessione il sistema produttivo e la forza Lavoro disponibile ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 21 aprile 2021) Nel prossimo decreto Sostegni bis verrà costituito un fondo specifico per consentire alle Regioni di istituiredinell’ambito di settori di specializzazione industriale del territorio. I percorsi saranno rivolti prioritariamente a giovani tra 15 e 29 anni che non studiano, né lavorano, né seguono percorsi formazione, i cosidetti neet, circa il 23% dei giovani italiani di quella fascia d’età. In questo senso il ministro delAndrea Orlando (Pd) vuole provare a favorire l’incontro tra domanda e offerta dia partire da nuovi patti territoriali. “Ho proposto di inserire nel dl Sostegni bis una norma sull’Industry academy, un intervento di politica attiva basato sul partenariato pubblico-privato mettendo in connessione il sistema produttivo e la forzadisponibile ...

