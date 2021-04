L’auto del presidente Mario Draghi tampona un’autovettura: il premier scende per scusarsi (Di mercoledì 21 aprile 2021) Piccolo incidente stradale per il presidente del Consiglio Mario Draghi. La sua auto di servizio ha tamponato un’automobilista a Roma mentre il premier era a bordo. Dopo l’impatto, il premier è sceso per scusarsi e il momento è stato immortalato da qualcuno dei presenti. La foto – rimbalzata sui social – ritrae Draghi fuori dalla vettura di servizio che guarda la Lancia Ypsilon colpita dalla sua auto, mentre il conducente allarga le braccia. Il tamponamento, avvenuto in viale Bruno Buozzi, nel quartiere Parioli, non ha provocato feriti ma solo danni alle auto coinvolte nell’impatto, compresa una terza sulla quale la Lancia, urtata dalla macchina sulla quale viaggiava Draghi, ha finito per impattare. L'articolo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 aprile 2021) Piccolo incidente stradale per ildel Consiglio. La sua auto di servizio hato un’automobilista a Roma mentre ilera a bordo. Dopo l’impatto, ilè sceso pere il momento è stato immortalato da qualcuno dei presenti. La foto – rimbalzata sui social – ritraefuori dalla vettura di servizio che guarda la Lancia Ypsilon colpita dalla sua auto, mentre il conducente allarga le braccia. Ilmento, avvenuto in viale Bruno Buozzi, nel quartiere Parioli, non ha provocato feriti ma solo danni alle auto coinvolte nell’impatto, compresa una terza sulla quale la Lancia, urtata dalla macchina sulla quale viaggiava, ha finito per impattare. L'articolo ...

