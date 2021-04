L’Australia annulla l’accordo con la Cina sulla ‘Nuova Via della Seta’. Pechino: “Mossa irragionevole e provocatoria” (Di mercoledì 21 aprile 2021) L’Australia annulla l’accordo con la Cina sulla cosiddetta ‘Nuova Via della Seta’ e cala così il gelo tra Canberra e Pechino, con quest’ultima che parla di “provocazione” nei propri confronti. Architetto dietro alla decisione del governo australiano è il ministro degli Esteri, Marise Payne, che ha deciso di usufruire dei propri poteri per ribaltare l’accordo del 2018 tra lo Stato di Victoria e la Repubblica Popolare, sostenendo che è “incompatibile con la politica estera australiana e contrario alle nostre relazioni estere”. Un brutto colpo per il Partito Comunista Cinese che ha nella Belt and Road il suo più importante progetto economico e commerciale fuori dai confini della Cina. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 aprile 2021)con lacosiddettaViae cala così il gelo tra Canberra e, con quest’ultima che parla di “provocazione” nei propri confronti. Architetto dietro alla decisione del governo australiano è il ministro degli Esteri, Marise Payne, che ha deciso di usufruire dei propri poteri per ribaltaredel 2018 tra lo Stato di Victoria e la Repubblica Popolare, sostenendo che è “incompatibile con la politica estera australiana e contrario alle nostre relazioni estere”. Un brutto colpo per il Partito Comunista Cinese che ha nella Belt and Road il suo più importante progetto economico e commerciale fuori dai confini. ...

