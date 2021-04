L'Australia annulla il contratto con la Cina per la Nuova Via della Seta (Di mercoledì 21 aprile 2021) L'Australia ha annunciato l'annullamento dei due contratti con la Cina inerenti all'iniziativa 'Belt and Road', la Nuova Via della Seta promossa da Pechino per una strategia di collaborazione ... Leggi su globalist (Di mercoledì 21 aprile 2021) L'ha annunciato l'mento dei due contratti con lainerenti all'iniziativa 'Belt and Road', laViapromossa da Pechino per una strategia di collaborazione ...

gabrielbosc : RT @EsteriLega: ??????++ AUSTRALIA ANNULLA L'INTESA CON LA CINA SULLA BELT AND ROAD ++ (ANSA-AFP) - SYDNEY, 21 APR - L'Australia ha annullato… - EsteriLega : L'interesse nazionale, qualcuno sa ancora cos'è - EsteriLega : Oplà L’Australia annulla l’accordo con la Cina sulla nuova Via della Seta RAPPORTI INTERNAZIONALI Il progetto «Bel… - Black300Joe : RT @EsteriLega: ??Australia annulla l'intesa con la Cina sulla Belt and Road 'Incompatibile con la nostra politica estera' - mariacarla1963 : RT @EsteriLega: ??Australia annulla l'intesa con la Cina sulla Belt and Road 'Incompatibile con la nostra politica estera' -