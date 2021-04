Laura Pausini | all’Oscar senza la sua Paola | purtroppo…

(Di mercoledì 21 aprile 2021)è già a Los Angeles, divisa tra la quarantena e le prove di quello che sarà il pre-show, come l’ha chiamato Steven Soderbergh. La nostra cantante è in gara nella categoria Miglior canzone con Io sì (Seen), dalla colonna sonora di La vita davanti a sé. Il film di ... Amica.

VanityFairIt : Laura Pausini si racconta in un'intervista esclusiva a «Vanity Fair» alla vigilia della cerimonia di premiazione de… - repubblica : Oscar 2021, Laura Pausini va a Los Angeles. Canterà 'Io sì (Seen)' alla cerimonia - WARNERMUSICIT : È ufficiale! ?? Laura Pausini canterà ‘Io Sì (Seen)’, dal film ‘The Life Ahead’, alla cerimonia degli Oscar a Los A… - AD_italia : Laura Pausini si racconta a Vanity Fair alla vigilia degli Oscar - AD Italia - RadioWebItalia : Laura Pausini si racconta a Vanity Fair @RadioWebItalia -

Infine il capitolo esibizioni, che ci riguarda da vicino dato che in programma c'è pure la performance della nostra: l'artista, dalla Dolby Family Terrace del nuovo museo del cinema, ..."Se vinco l'Oscar lo dedico al mio papà"/ "Porterò mia figlia e.." Il risultato è un groove che non molla mai la presa dalla title track d'esordio ( Mah ) costruita con la struttura a ...Laura Pausini si racconta in una intervista esclusiva a Vanity Fair alla vigilia della cerimonia di premiazione degli Oscar, ai quali è candidata nella categoria miglior canzone originale con Io sì (S ...Alla vigilia del riconoscimento più ambito, Laura Pausini non pensa a Hollywood ma alla figlia Paola, alle persone che contano di più, a chi l’ha portata fino a qui. Perché, ha capito, «la musica non ...